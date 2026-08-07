FR Classic
Le modèle d'entrée de gamme idéal dans la gamme de nettoyants de surface Kärcher pour le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures. Avec protection anti-éclaboussures et pression de travail jusqu'à 150 bars.
Le FR Classic est le modèle d'entrée de gamme de la gamme de nettoyants de surface Kärcher pour le nettoyage anti-éclaboussures des surfaces intérieures et extérieures. Il impressionne avec une pression de travail allant jusqu'à 150 bars et un débit d'eau de 600 litres d'eau chauffée à 40 ° C par heure. Veuillez noter que le kit de buses doit être commandé séparément.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre (mm)
|300
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids (kg)
|1.6
|Poids emballage inclus (kg)
|2.1
Accessoires
Pièces de rechange FR Classic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
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