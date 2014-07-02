Grâce au suceur pinceau orientable en DN 35 de Kärcher, l'angle d'inclinaison de la brosse peut être ajusté en fonction de la surface à nettoyer. Ainsi, le suceur pinceau doté de poils synthétiques haut de gamme étend les possibilités d'utilisation de l'aspirateur et garantit une meilleure aspiration. Idéal par exemple pour le nettoyage des meubles, des lambris muraux en bois ou en pierre naturelle ainsi que des plinthes ou encore pour l'entretien du tableau de bord lors du nettoyage intérieur des véhicules.