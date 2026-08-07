Set de bonnettes pour suceur à main
Set incluant deux bonnettes pour suceur à main. Les bonnettes sont composées de microfibres haute qualité, pour une dissolution et une absorption optimales de la saleté.
Grâce aux deux bonnettes en fibres fines de haute qualité contenues dans le set, il devient encore plus facile de décoller et de ramasser la saleté et la graisse avec le suceur à main. Idéal pour les salissures particulièrement tenaces dans la salle de bain et la cuisine. Même les traces les plus résistantes sur les plaques de cuisson sont éliminées sans effort. Grâce à l’élastique intégré, la fixation sur le suceur à main et le retrait deviennent un jeu d’enfants. Ce dernier garantit aussi un maintien idéal de la bonnette sur le suceur à main pendant le nettoyage.
Caractéristiques et avantages
Microfibres de haute qualité
- Solution de nettoyage optimale et bonne adhérence des saletés pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces dures.
- Lavage en machine jusqu'à 60 °C. Sans assouplissant.
Bonnette à élastique
- Fixation et retrait faciles de la bonnette.
- La bonnette reste en place pendant le nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Blanc
|Poids emballage inclus (kg)
|0.1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|205 x 90 x 10
Domaines d'utilisation
- Cabine de douche/baignoire
- Plaques de cuisson
- Hottes aspirantes
- Réfrigérateur (intérieur/extérieur)
- Parois intérieures des placards, tiroirs
- Acier inoxydable