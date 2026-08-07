Hochdruckschlauch Classic, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock

Hochdruckschlauch mit komfortabler EASY!Lock-Handverschraubung aus der Classic-Serie von Kärcher. Auch für Heißwasser-Hochdruckreiniger geeignet.

Spezifikationen

Technische Daten

Nennweite ( ) DN 8
Temperatur (°C) max. 155
Länge (m) 10
Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 3.1
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