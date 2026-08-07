Flexible haute pression Classic, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock

Flexible haute pression avec raccord à vis manuel EASY!Lock pratique de la gamme Classic de Kärcher. Également compatible avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Longueur (m) 10
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 3.1
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