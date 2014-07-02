MP 145 Multi Power Jet für K 3-K 5
Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.
Das Multi-Power-Jet bietet 5 Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: Reinigungsmittelstrahl, Hochdruckflachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen. Ein aufwändiger Strahlrohrwechsel ist damit nicht mehr erforderlich. Das Multitalent rund um Haus, Garten und Auto ist geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 3 bis K 5, jedoch nicht kompatibel mit den Serien Smart Control, Power Control und Full Control.
Merkmale und Vorteile
5 Strahlarten
- 5 in 1 durch 5 verschiedene Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr.
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Liegt gut in der Hand
- Bessere Handhabung.
Stufenlose Verstellung
- Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|447 x 57 x 57
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten- und Steinmauern
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Zäune
MP 145 Multi Power Jet für K 3-K 5 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
