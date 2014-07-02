Lance Multi Power MP 145 pour classes K 3-K 5
Lance Multi Power avec 5 types de jet : jet RM, jet plat HD, buse rotative, jet crayon et jet plat plus large à pression réduite. Le choix du jet adéquat se fait simplement en tournant la lance.
La lance Multi Power Jet regroupe 5 types de jet dans une seule lance d'arrosage : jet de détergent, jet plat haute pression, buse rotative, jet crayon et jet plat large à pression réduite. Le choix du jet adapté se fait confortablement par simple rotation. Ainsi, vous n'avez plus besoin de vous échiner à changer de lance d'arrosage. Cet outil polyvalent pour les surfaces extérieures, le jardin et la voiture est adapté aux nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 3 à K 5 mais non compatible avec les gammes Smart Control, Power Control et Full Control.
Caractéristiques et avantages
5 types de jets
- 5en1: 5 jets différents en une seule lance
- Pas besoin de changer de lance
Prise en main confortable
- Maniement amélioré
Ajustement continue
- La pression peut être ajustée à la tâche de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|447 x 57 x 57
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Murs de jardin et de pierre
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Clôtures
Pièces de rechange Lance Multi Power MP 145 pour classes K 3-K 5
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
