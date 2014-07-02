Tapetenlöser

Tapetenlöser zum problemlosen Entfernen von Tapeten und Leimresten mit der kraftvollen Hilfe von Dampf.

Tapetenlöser zum problemlosen Entfernen von Tapeten und Leimresten mit der kraftvollen Hilfe von Dampf. Damit wird der Dampfreiniger mal eben zum Tapetenablöser und Renovierungsarbeiten werden zum reinsten Kinderspiel.

Merkmale und Vorteile
Aufsatz mit Dampfaustrittsöffnung und Schaber
  • Schnelles, hautschonendes Entfernen von Tapeten und Tapetenkleister
Großflächiger Dampfaustrag
  • Schnelles Tapetenlösen auch auf großen Wandflächen
Kein Entweichen von Dampf
  • Dampf dringt schnell in die Tapete.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 320 x 220 x 100
Anwendungsgebiete
  • Tapeten
  • Hartnäckige Verschmutzungen