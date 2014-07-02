Tapetenlöser
Tapetenlöser zum problemlosen Entfernen von Tapeten und Leimresten mit der kraftvollen Hilfe von Dampf.
Tapetenlöser zum problemlosen Entfernen von Tapeten und Leimresten mit der kraftvollen Hilfe von Dampf. Damit wird der Dampfreiniger mal eben zum Tapetenablöser und Renovierungsarbeiten werden zum reinsten Kinderspiel.
Merkmale und Vorteile
Aufsatz mit Dampfaustrittsöffnung und Schaber
- Schnelles, hautschonendes Entfernen von Tapeten und Tapetenkleister
Großflächiger Dampfaustrag
- Schnelles Tapetenlösen auch auf großen Wandflächen
Kein Entweichen von Dampf
- Dampf dringt schnell in die Tapete.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|320 x 220 x 100
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Tapeten
- Hartnäckige Verschmutzungen