Das VP 135 Vario Power Jet bietet eine stufenlos einstellbare Druckregulierung, die sich durch einfaches Drehen am Strahlrohr anpassen lässt und somit für jede Anwendung die richtige Druckeinstellung bietet – von sanft bis kraftvoll. Ideal für die effiziente und komfortable Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten, zum Beispiel für Einsätze an Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3.