VP 135 vario power jet
Vario Power-Strahlrohr VP 135 für Hochdruckreiniger der Klasse K 2 und K 3. Stufenlos einstellbar vom Niederdruckstrahl zum Hochdruckstrahl, einfach durch Drehen des Strahlrohrs.
Das VP 135 Vario Power Jet bietet eine stufenlos einstellbare Druckregulierung, die sich durch einfaches Drehen am Strahlrohr anpassen lässt und somit für jede Anwendung die richtige Druckeinstellung bietet – von sanft bis kraftvoll. Ideal für die effiziente und komfortable Reinigung kleinerer Flächen rund um Haus und Garten, zum Beispiel für Einsätze an Mauern, Wegen, Zäunen oder Fahrzeugen. Geeignet für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 und K 3.
Merkmale und Vorteile
Stufenlose Druckregelung durch einfaches Drehen
- Einfache Handhabung.
Hochdruck- bis Niederdruckstrahl
- Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Zeitersparnis
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Kompatibel mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 und K 3
- Perfekt für ein nachträgliches Upgrade.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|449 x 43 x 43
Für alte Pistolen bis Baujahr 2010 (Pistole M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) erforderlich.
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Zäune
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Gartengeräte und -werkzeuge
- Flächen rund um Haus und Garten