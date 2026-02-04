VP 135 vario power jet
Lance d'arrosage Vario Power VP 135 pour nettoyeurs haute pression des gammes K 2 et K 3. Jet réglable en continu pour passer d'une pression basse à une pression élevée par simple rotation de la lance d'arrosage.
Le VP 135 Vario Power Jet permet de régler la pression en continu par simple rotation de la lance, offrant ainsi le réglage de pression adapté à chaque application, de doux à puissant. Idéal pour nettoyer efficacement et confortablement les petites surfaces autour de la maison et du jardin, par exemple des murs, des allées, des clôtures ou des véhicules. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 et K 3.
Caractéristiques et avantages
Réglage continu de la pression par simple rotation
- Maniement simple.
Jet haute pression à basse pression
- Adaptation de la pression en fonction de la tâche de nettoyage à effectuer.
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 et K 3
- Parfait pour une mise à niveau ultérieure.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|449 x 43 x 43
Adaptateur M (2.643-950.0) requis pour les poignées pistolet produites avant 2010 (poignées pistolet M, 96, 97)
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Véhicules
- Motos et scooters
- Clôtures
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Surfaces dans la maison et le jardin