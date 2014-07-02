MP 145 Multi Power Jet für K 3-K 5
Multi-Power-Jet mit 5 Strahlarten: RM-Strahl, HD-Flachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt durch bequemes Drehen.
Das Multi-Power-Jet bietet 5 Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: Reinigungsmittelstrahl, Hochdruckflachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen. Ein aufwändiger Strahlrohrwechsel ist damit nicht mehr erforderlich. Das Multitalent rund um Haus, Garten und Auto ist geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 3 bis K 5, jedoch nicht kompatibel mit den Serien Smart Control, Power Control und Full Control.
Merkmale und Vorteile
5 Strahlarten
- 5 in 1 durch 5 verschiedene Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr.
- Auf einen Strahlrohrwechsel kann verzichtet werden.
Liegt gut in der Hand
- Bessere Handhabung.
Stufenlose Verstellung
- Anpassung des Drucks an die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|447 x 57 x 57
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge
- Motorräder und -roller
- Flächen rund um Haus und Garten
- Garten- und Steinmauern
- Garten-/Terrassen-/Balkonmöbel
- Zäune
MP 145 Multi Power Jet für K 3-K 5 Ersatzteile
KÄRCHER ORIGINAL–ERSATZTEILE
Egal, wo Sie Ihr Kärcher-Gerät gekauft haben, Sie können sich im Reparaturfall an jeden Kärcher-Fachhändler in Ihrer Nähe wenden. Ersatzteile dürfen lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
HOME & GARDEN GERÄTE
- Ihr Kärcher-Gerät können Sie über den Online-Reparaturservice im myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
PROFESSIONAL GERÄTE
- Kleingeräte können Sie über das myKärcher Kundenportal einschicken. Alternativ können Sie Ihr Ersatzteil einfach und bequem in unserem Onlineshop bestellen.
- Großgeräte oder Installationen können Sie vor Ort von unserem Werkskundendienst reparieren lassen.
- Informationen zu unseren Ersatzteilen können Sie in unserer Ersatzteilliste nachlesen.