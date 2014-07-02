Das Multi-Power-Jet bietet 5 Strahlarten in einem einzigen Strahlrohr: Reinigungsmittelstrahl, Hochdruckflachstrahl, Rotordüse, Punktstrahl und breiter druckreduzierter Flachstrahl. Die Wahl des passenden Strahls erfolgt ganz einfach durch bequemes Drehen. Ein aufwändiger Strahlrohrwechsel ist damit nicht mehr erforderlich. Das Multitalent rund um Haus, Garten und Auto ist geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 3 bis K 5, jedoch nicht kompatibel mit den Serien Smart Control, Power Control und Full Control.