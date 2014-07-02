Manguera de prolongación XH 10 Q Quick Connect
Prolongación de manguera de alta presión para una mayor flexibilidad. 10 m de robusta manguera de alta calidad DN 8 para una larga vida útil. Para equipos K 3–K 7 con conexión Quick Connect.
Prolongación de manguera de alta presión para la pistola «Best» con conexión Quick Connect. La prolongación de manguera de alta presión de 10 m proporciona mayor flexibilidad y amplía el radio de acción de la limpiadora de alta presión. Solo hay que conectarla entre la pistola con conector de acción rápida Quick Connect y la manguera de alta presión y ya se trabaja mejor. La robusta manguera de alta calidad DN 8 está reforzada con un trenzado textil y cuenta con protección contra flexiones, así como con una estable conexión de latón para una larga vida útil. La prolongación de manguera resiste presiones de hasta 180 bar y está diseñada para trabajar a temperaturas de hasta 60 ºC. Por supuesto, la manguera de prolongación también se puede utilizar con detergentes. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 3 a K 7 con conexión Quick Connect.
Características y ventajas
Manguera de prolongación de 10 m
- Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Conexión Quick Connect
- Sistema de conexión rápida para una conexión sencilla de la pistola y la manguera de alta presión.
Manguera de alta calidad DN 8 con refuerzo textil
- Protección de la manguera contra dobleces.
Especificaciones
Características técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (bar)
|180
|Longitud (m)
|10
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|240 x 240 x 85
Equipos compatibles
