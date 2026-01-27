PressurePro disolvente para grasa y aceite Extra RM 31, 20l
Limpiador base altamente concentrado para limpieza con alta presión. Elimina de forma muy eficaz y en todos los intervalos de temperatura la suciedad más incrustada, como aceite, grasa, alquitrán, hollín o resina ahumada.
Nuestro disolvente para grasa y aceite extra PressurePro RM 31 hace honor a su nombre y disuelve aparentemente sin esfuerzo la suciedad más incrustada de aceite, grasa, alquitrán, hollín y adhesiones de resina. El detergente para limpiadoras de alta presión altamente concentrado y económico puede emplearse en todos los intervalos de temperatura (hasta incluso la etapa de vapor a 150 °C) y asegura una limpieza activa extraordinaria. Este detergente básico ideal, apto para el lavado del motor y la limpieza de piezas en talleres o en instalaciones agrícolas, destaca también en otros ámbitos como la restauración de fachadas, la eliminación de suciedad provocada por las emisiones, excrementos de aves o restos de insectos, y puede emplearse también para la limpieza interior de depósitos en la industria alimentaria. El disolvente para grasa y aceite extra PressurePro RM 31 es un producto libre de siliconas, permite una separación rápida de aceite y agua en el separador de aceite y deja un aroma fresco y agradable.
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor de pH
|13
|Peso (kg)
|22,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|24,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|260 x 237 x 430
- Zona de transporte y equipos
- Limpieza de establos
- Limpieza de barriles
- Lavado del motor y del vehículo
- Lavado de piezas
- Desengrasado de superficies
- Camión cisterna para alimentos
- Limpieza de fachadas