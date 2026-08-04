Brosse de sols PS 20 pour KHB et OC 6-18
La brosse de sols PS 20 pour les modèles KHB et OC 6-18 est équipée de deux buses intégrées et d'une protection contre les éclaboussures.
La brosse de sols PS 20 pour les modèles KHB et OC 6-18 comporte deux buses intégrées, ainsi qu'une protection contre les éclaboussures avec des poils et peut pivoter de 90 degrés. Cela facilite l'accès aux espaces difficiles à atteindre.
Caractéristiques et avantages
Deux buses intégrées
- Nettoyage plus efficace des zones par rapport à la lance à jet unique
Conception compacte
- Idéal pour nettoyer les zones difficiles d'accès
Deux lances d'extension
- Selon l'application, la PS 20 peut être utilisé avec ou sans extensions
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|729 x 198 x 768
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Escaliers
- Chemins
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
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