Certaines saletés tenaces, comme la pellicule de pollen déposée sur les meubles de jardin ou la saleté incrustée sur les pots de fleurs, ne sont pas faciles à laver. La brosse de lavage portative WB 24, conçue spécialement pour les nettoyeurs portatifs Kärcher, permet d'obtenir d'excellents résultats dans ces applications. Le jet plat utilisé mouille d'abord la surface à nettoyer afin que les poils extra-longs de la tête de la brosse, qui peut être tournée par incréments de 90°, puissent atteindre n'importe quelle zone. Le jet plat permet ensuite d'évacuer les saletés détachées et le nettoyage est terminé. Comme l'eau n'est utilisée que lorsque la gâchette de l'appareil est actionnée, la consommation d'eau peut être contrôlée très efficacement et individuellement. La durée de vie de la batterie est ainsi préservée. Grâce au système éprouvé Quick Connect, la connexion entre la brosse de lavage et le tube d'extension peut être détachée d'une seule main afin de changer d'accessoire Handheld Cleaner si nécessaire. La brosse de lavage portative WB 24 peut être utilisée avec les nettoyeurs portatifs Kärcher (KHB 5 Battery et modèles suivants), mais pas avec les nettoyeurs haute pressiondes classes K 2 à K 7.