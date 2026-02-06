La buse à main pour détacheurs et shampouineuses convainc par sa puissance de nettoyage. Son design ergonomique permet une manipulation facile et confortable. La buse est parfaite pour le nettoyage en profondeur des tissus rembourés, des canapés, des fauteuils, des sièges de voiture et de nombreuses autres surfaces textiles. La buse de nettoyage a une largeur de travail de 88 millimètres. Son couvercle transparent permet de visualiser le processus de nettoyage. La buse peut être utilisée comme accessoires sur toutes les shampouineuses de la gamme Kärcher : SE 4, SE 5 et SE 6 et sur les détacheurs SE 3 Compact et SE 3 Compact Floor.