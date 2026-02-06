Buse à main pour détacheurs et shampouineuses
La buse à main pour détacheurs et shampouineuses est l'accessoire idéal pour le nettoyage en profondeur des canapés, sièges de voitures, tapis...
La buse à main pour détacheurs et shampouineuses convainc par sa puissance de nettoyage. Son design ergonomique permet une manipulation facile et confortable. La buse est parfaite pour le nettoyage en profondeur des tissus rembourés, des canapés, des fauteuils, des sièges de voiture et de nombreuses autres surfaces textiles. La buse de nettoyage a une largeur de travail de 88 millimètres. Son couvercle transparent permet de visualiser le processus de nettoyage. La buse peut être utilisée comme accessoires sur toutes les shampouineuses de la gamme Kärcher : SE 4, SE 5 et SE 6 et sur les détacheurs SE 3 Compact et SE 3 Compact Floor.
Caractéristiques et avantages
Adapté à toutes les shampouineuses Kärcher : SE 4, SE 5 et SE 6.
Fonction d'injection / extractionPour un nettoyage en profondeur des tissus d'ameublement, des tapis, des sièges de voitures et de nombreuses autres surfaces textiles.
Couvercle transparentPermet un contrôle continu du processus pendant le nettoyage
Technologie d'injection/extraction Kärcher approuvée
- Pour des résultats de nettoyage optimaux
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal standard (mm)
|35
|Largeur de travail (mm)
|88
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|88 x 74 x 141
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Meubles rembourrés
- Sièges de voiture
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon