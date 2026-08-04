BUSE MOUSSE KHB 5 / OC 6-18
Le jet de mousse portatif FJ 24 pour la distribution de détergents pour la maison et le jardin avec les nettoyeurs portatifs Kärcher.
De temps en temps, il est nécessaire d'utiliser autre chose que de l'eau pour obtenir des résultats vraiment propres. Le pulvérisateur à mousse manuel FJ 24 pour les nettoyeurs à main Kärcher rend cette tâche facile. Il suffit de remplir le réservoir de 0,3 litre avec du détergent Home & Garden, de fixer le pulvérisateur à mousse à l'extension et de commencer : grâce à la mousse qui assure un nettoyage en profondeur et au niveau de jet rotatif selon les besoins, toutes les tâches de nettoyage sont maintenant faciles. Et le système Quick Connect réussi permet de déconnecter le pulvérisateur à mousse de l'extension avec une seule main, ce qui permet de passer à un autre accessoire Kärcher pour nettoyeurs à main. Le pulvérisateur à mousse manuel FJ 24 convient aux nettoyeurs à main Kärcher (KHB 5 Battery et modèles successifs), mais pas aux nettoyeurs haute pression de la classe K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Récipient d'un volume de 0,3 litres
- Le réservoir contient suffisamment de détergent pour une charge de batterie
Le changement de détergents est facile
- Avec le détergent Kärcher adéquat, le nettoyage devient un jeu d'enfants.
Mousse puissante
- Nettoyage sans effort de toutes les surfaces
Réservoir du détergent transparent
- Niveau de remplissage du conteneur visible à tout moment
Angle de projection réglable
- Permet un travail confortable à la verticale comme à l'horizontale.
Raccord rapide Quick Connect
- Grâce au système éprouvé Quick Connect, le changement d'accessoires se fait sans effort.Grâce au système éprouvé Quick Connect, le changement d'accessoires se fait sans effort
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Anthracite
|Poids (kg)
|0,2
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|205 x 93 x 132
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Balcon
- Bac à fleurs
- Objets décoratifs (pots de fleurs, statues, etc)
- Vélos
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Jouet de jardin
- Motos et scooters
- Poubelles
- Stores vénitiens/volets roulants
Accessoires
Trouver des pièces détachées d'origine Canon à mousse FJ 24 pour KHB et OC 6-18
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.