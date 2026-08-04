De temps en temps, il est nécessaire d'utiliser autre chose que de l'eau pour obtenir des résultats vraiment propres. Le pulvérisateur à mousse manuel FJ 24 pour les nettoyeurs à main Kärcher rend cette tâche facile. Il suffit de remplir le réservoir de 0,3 litre avec du détergent Home & Garden, de fixer le pulvérisateur à mousse à l'extension et de commencer : grâce à la mousse qui assure un nettoyage en profondeur et au niveau de jet rotatif selon les besoins, toutes les tâches de nettoyage sont maintenant faciles. Et le système Quick Connect réussi permet de déconnecter le pulvérisateur à mousse de l'extension avec une seule main, ce qui permet de passer à un autre accessoire Kärcher pour nettoyeurs à main. Le pulvérisateur à mousse manuel FJ 24 convient aux nettoyeurs à main Kärcher (KHB 5 Battery et modèles successifs), mais pas aux nettoyeurs haute pression de la classe K 2 à K 7.