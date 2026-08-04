Lance multi jets MJ 24 pour KHB et OC 6-18

Lance de nettoyage polyvalente à jets multiples 5 en 1 pour les nettoyeurs à main Kärcher. Facile à régler en tournant la tête de la buse.

Le Multi Jet Handheld offre cinq types de jet : jet ponctuel, jet plat, jet de rinçage, jet de brume et jet d'eau. La lance de pulvérisation à jets multiples est donc parfaitement adaptée à une grande variété d'applications. Il suffit de tourner la tête de la buse pour sélectionner le jet approprié. L'adaptateur Quick Connect permet de passer rapidement et facilement à un autre accessoire Handheld Cleaner, d'une seule main. Le MJ 24 Handheld est compatible avec les nettoyeurs à main Kärcher. La lance d'extension est nécessaire pour l'application.

Caractéristiques et avantages
Lance 5 en 1
  • 5 types de jet dans une lance unique.
Economie de temps
  • Pas besoin de changer de lance
Nettoyer et arroser d’un seul geste
  • Il n'est pas nécessaire d'utiliser un tuyau d'arrosage et un pistolet de pulvérisation
Jet crayon
  • Permet de nettoyer les joints, les fentes ou les espaces étroits et d’éliminer les salissures ponctuelles.
Jet plat
  • Permet de nettoyer surfaces et objets.
Jet de rinçage
  • Permet d’éliminer la saleté détachée.
Jet nuage
  • Élimine la poussière et le pollen sur les plantes, tout en les arrosant.
Jet de coulée
  • Permet d’arroser les plantes.
Raccord rapide Quick Connect
  • Remplacement simple et rapide.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,1
Dimensions (L × l × H) (mm) 70 x 58 x 60
Domaines d'utilisation
  • Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
  • Vélos
  • Appareils et outils de jardinage
  • Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
  • Bac à fleurs
  • Pour le nettoyage des feuilles
  • Arrosage des plantes
Accessoires