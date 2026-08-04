Lance multi jets MJ 24 pour KHB et OC 6-18
Lance de nettoyage polyvalente à jets multiples 5 en 1 pour les nettoyeurs à main Kärcher. Facile à régler en tournant la tête de la buse.
Le Multi Jet Handheld offre cinq types de jet : jet ponctuel, jet plat, jet de rinçage, jet de brume et jet d'eau. La lance de pulvérisation à jets multiples est donc parfaitement adaptée à une grande variété d'applications. Il suffit de tourner la tête de la buse pour sélectionner le jet approprié. L'adaptateur Quick Connect permet de passer rapidement et facilement à un autre accessoire Handheld Cleaner, d'une seule main. Le MJ 24 Handheld est compatible avec les nettoyeurs à main Kärcher. La lance d'extension est nécessaire pour l'application.
Caractéristiques et avantages
Lance 5 en 1
- 5 types de jet dans une lance unique.
Economie de temps
- Pas besoin de changer de lance
Nettoyer et arroser d’un seul geste
- Il n'est pas nécessaire d'utiliser un tuyau d'arrosage et un pistolet de pulvérisation
Jet crayon
- Permet de nettoyer les joints, les fentes ou les espaces étroits et d’éliminer les salissures ponctuelles.
Jet plat
- Permet de nettoyer surfaces et objets.
Jet de rinçage
- Permet d’éliminer la saleté détachée.
Jet nuage
- Élimine la poussière et le pollen sur les plantes, tout en les arrosant.
Jet de coulée
- Permet d’arroser les plantes.
Raccord rapide Quick Connect
- Remplacement simple et rapide.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|70 x 58 x 60
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Jouets d'enfant/Bobbycar®/patins à roulettes
- Bac à fleurs
- Pour le nettoyage des feuilles
- Arrosage des plantes