Le Multi Jet Handheld offre cinq types de jet : jet ponctuel, jet plat, jet de rinçage, jet de brume et jet d'eau. La lance de pulvérisation à jets multiples est donc parfaitement adaptée à une grande variété d'applications. Il suffit de tourner la tête de la buse pour sélectionner le jet approprié. L'adaptateur Quick Connect permet de passer rapidement et facilement à un autre accessoire Handheld Cleaner, d'une seule main. Le MJ 24 Handheld est compatible avec les nettoyeurs à main Kärcher. La lance d'extension est nécessaire pour l'application.