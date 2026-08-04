Lance vario 360° VJ 24 pour KHB et OC 6-18
Lance de pulvérisation variable avec articulation réglable sur 360° : le VJ 24 Handheld pour les nettoyeurs à main Kärcher convient parfaitement au nettoyage des zones difficiles d'accès.
La lance de pulvérisation portative variable VJ 24 avec articulation réglable à 360° permet de s'attaquer facilement aux zones difficiles d'accès. Le jet plat intégré élimine efficacement la saleté et l'adaptateur Quick Connect permet de passer rapidement et facilement à un autre accessoire Handheld Cleaner, d'une seule main. Le VJ 24 Handheld est compatible avec les nettoyeurs à main Kärcher. La lance d'extension est également nécessaire pour le nettoyage.
Caractéristiques et avantages
Joint flexible
- Tête orientable à 360°.
Jet plat à 25°
- Nettoyage en profondeur et efficace.
Raccord rapide Quick Connect
- Remplacement simple et rapide.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|159 x 59 x 43
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
- Bac à fleurs
- Poubelles
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage