Lance vario 360° VJ 24 pour KHB et OC 6-18

Lance de pulvérisation variable avec articulation réglable sur 360° : le VJ 24 Handheld pour les nettoyeurs à main Kärcher convient parfaitement au nettoyage des zones difficiles d'accès.

La lance de pulvérisation portative variable VJ 24 avec articulation réglable à 360° permet de s'attaquer facilement aux zones difficiles d'accès. Le jet plat intégré élimine efficacement la saleté et l'adaptateur Quick Connect permet de passer rapidement et facilement à un autre accessoire Handheld Cleaner, d'une seule main. Le VJ 24 Handheld est compatible avec les nettoyeurs à main Kärcher. La lance d'extension est également nécessaire pour le nettoyage.

Caractéristiques et avantages
Joint flexible
  • Tête orientable à 360°.
Jet plat à 25°
  • Nettoyage en profondeur et efficace.
Raccord rapide Quick Connect
  • Remplacement simple et rapide.
Spécifications

Données techniques

Couleur Noir
Poids (kg) 0,1
Poids avec emballage (kg) 0,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 159 x 59 x 43
Domaines d'utilisation
  • Endroits difficiles d’accès (coins, jointures, fentes, etc.)
  • Bac à fleurs
  • Poubelles
  • Vélos
  • Appareils et outils de jardinage
Accessoires