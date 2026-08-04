La lance de pulvérisation portative variable VJ 24 avec articulation réglable à 360° permet de s'attaquer facilement aux zones difficiles d'accès. Le jet plat intégré élimine efficacement la saleté et l'adaptateur Quick Connect permet de passer rapidement et facilement à un autre accessoire Handheld Cleaner, d'une seule main. Le VJ 24 Handheld est compatible avec les nettoyeurs à main Kärcher. La lance d'extension est également nécessaire pour le nettoyage.