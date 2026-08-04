Pack 2 lames gazon pour coupe bordures 18 V et 36 V
Dans certaines zones difficiles d'accès du jardin, la végétation prolifère ? Rien ne résiste à ce couteau de débroussaillage à double lame, compatible avec tous les coupe-bordures de la gamme Kärcher Battery Power 18 ou 36 V.
La mousse prolifère sous les arbustes, les mauvaises herbes s'installent sous les buissons et la végétation devient sauvage. Il est grand temps de remettre un peu d'ordre dans ces zones laissées à l'abandon. Un travail exigeant comme celui-là est entre de bonnes mains avec les têtes de coupe à doubles lames de haute qualité fournies par lot de deux pour l'utilisation avec les coupe-bordures fonctionnant sur batterie 18 V et 36 V Kärcher Battery Power. Elles permettent de déloger la végétation, la mousse et les mauvaises herbes des endroits du jardin peu accessibles avec la tondeuse.
Caractéristiques et avantages
Efficacité redoutable
- Même la végétation très dense ne résiste pas aux têtes de coupe robustes.
Tête de coupe à double lame
- Coupe performante grâce aux têtes de coupe à doubles lames.
- Ses tranchants affûtés taillent avec précision les contours et les bords.
Changement sans outil des têtes de coupe
- Changement de la tête de coupe en quelques gestes.
Lot pratique de deux
- La livraison comprend 2 têtes de coupe à doubles lames en plastique robuste.
Accessoires adapté à un modèle défini
- Utilisation optimale avec les coupe-bordures sans fil 18 V et 36 V Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de lames
|2
|Largeur de coupe (cm)
|23
|Couleur
|gris
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|115 x 75 x 36
Domaines d'utilisation
- Pelouse
- Bordures de pelouse, par exemple au niveau des plates-bandes ou des allées