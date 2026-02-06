La poignée de support ergonomique rend le nettoyage de grandes surfaces de moquettes ou tapis avec les détacheurs et shampouineuses Kärcher particulièrement confortable. La buse d'aspiration au sol peut ainsi être guidée très facilement et avec précision en même temps. Après avoir été facilement fixée au tube d'aspiration, la poignée supplémentaire permet aux gauchers et aux droitiers de l'utiliser confortablement des deux mains.