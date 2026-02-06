Poignée pour détacheurs et shampouineuses (SE 3/4/5/6)
La poignée de soutien ergonomique est l'accessoire idéal pour nettoyer confortablement de grandes surfaces de tapis avec les détacheurs et shampouineuses Kärcher.
La poignée de support ergonomique rend le nettoyage de grandes surfaces de moquettes ou tapis avec les détacheurs et shampouineuses Kärcher particulièrement confortable. La buse d'aspiration au sol peut ainsi être guidée très facilement et avec précision en même temps. Après avoir été facilement fixée au tube d'aspiration, la poignée supplémentaire permet aux gauchers et aux droitiers de l'utiliser confortablement des deux mains.
Caractéristiques et avantages
Adapté à toutes les shampouineuses Kärcher : SE 4, SE 5 et SE 6.
Poignée ergonomique convenant aux gauchers et aux droitiersUtilisation pratique grâce au fonctionnement ambidextre.
Poignée réglable en hauteurLa position de la poignée peut être réglée individuellement en fonction de la taille de l'utilisateur.
Spécifications
Données techniques
|Diamètre nominal standard (mm)
|35
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|121 x 66 x 127