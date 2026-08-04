Rotabuse DB 24 pour KHB et OC 6-18 / 7-18
La buse rotative du nettoyeur moyenne pression KHB et du nettoyeur extérieur OC 6-18 élimine efficacement et en profondeur les saletés tenaces.
Performance de nettoyage optimale : grâce à son jet d’eau rotatif, la buse rotative DB 24 Dirt Blaster élimine efficacement les saletés tenaces et est idéale pour nettoyer les crevasses, les interstices et autres espaces étroits. L’adaptateur Quick Connect permet de changer rapidement et facilement d’accessoires. Cette buse rotative est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression sans fil portatifs de la série KHB et avec tous les modèles de nettoyeurs d’extérieur OC 6-18.
Caractéristiques et avantages
Jet crayon rotatif
- Performance de nettoyage supérieure pour les saletés tenaces ou dans les espaces étroits tels que les crevasses et les interstices.
Raccord rapide Quick Connect
- Accessoires simples et rapides à remplacer.
Design compact
- Simplicité de stockage et de transport
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids avec emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|106 x 42 x 44
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Balcon
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Objets décoratifs (pots de fleurs, statues, etc)
- Appareils et outils de jardinage
- Jouet de jardin
- Meubles rembourrés, chaises, matelas, paniers et couchages pour animaux dans la maison
- Poubelles
- Motos et scooters
- Jantes