Performance de nettoyage optimale : grâce à son jet d’eau rotatif, la buse rotative DB 24 Dirt Blaster élimine efficacement les saletés tenaces et est idéale pour nettoyer les crevasses, les interstices et autres espaces étroits. L’adaptateur Quick Connect permet de changer rapidement et facilement d’accessoires. Cette buse rotative est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression sans fil portatifs de la série KHB et avec tous les modèles de nettoyeurs d’extérieur OC 6-18.