Frange microfibre Basic en velours coupé 40 cm

Efficace et simple d'utilisation, la frange microfibre avec fixation par poche est idéale avec le chariot à un ou deux seaux ou avec la méthode de pulvérisation. 

La frange microfibre est compatible avec tous les supports pour balai à plat avec fixation par poche et idéale avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou avec la méthode de pulvérisation. Grâce au mélange de microfibres, de polyester et de bandes abrasives en fibres grossières de polyamide, même les saletés tenaces sont éliminées sans effort. La frange microfibre est compatible avec tous les supports pour balai à plat avec fixation par poche et idéale avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou avec la méthode de pulvérisation.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Lisse et très structuré
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Poches
Matériau 80% PET / 20% PA
Matière textile microfibre
Type de fabrication Tissu à poils
Structure du textile Poils courts
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Température du sèche-linge (°C) max. 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 250
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0,1 / 700
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 150
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 150 x 15

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Frange microfibre Basic en velours coupé 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Détergents