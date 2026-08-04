Frange microfibre Basic en velours coupé 40 cm
Efficace et simple d'utilisation, la frange microfibre avec fixation par poche est idéale avec le chariot à un ou deux seaux ou avec la méthode de pulvérisation.
La frange microfibre est compatible avec tous les supports pour balai à plat avec fixation par poche et idéale avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou avec la méthode de pulvérisation. Grâce au mélange de microfibres, de polyester et de bandes abrasives en fibres grossières de polyamide, même les saletés tenaces sont éliminées sans effort. La frange microfibre est compatible avec tous les supports pour balai à plat avec fixation par poche et idéale avec le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage ou avec la méthode de pulvérisation.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Lisse et très structuré
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Poches
|Matériau
|80% PET / 20% PA
|Matière textile
|microfibre
|Type de fabrication
|Tissu à poils
|Structure du textile
|Poils courts
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|max. 60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 250
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0,1 / 700
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 / 150
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 150 x 15
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide