HWE 13/21-42kW
Chauffe-eau en haute pression 100% électrique de 42 kW prévu pour se raccorder à la sortie haute pression d'un nettoyeur à partir de 480 l/h, jusqu'à 1300 l/h et 210 bar (mobile ou fixe)
Le chauffe-eau Kärcher est un générateur d'eau chaude électrique performant qui chauffe l'eau instantanément en haute pression pour garantir une température constante. Idéal pour les nettoyeurs haute pression stationnaires avec un débit d'eau jusqu'à 1 300 l/h et une pression jusqu'à 210 bar, il convient également aux machines mobiles. Son raccordement à la sortie haute pression du nettoyeur ou de la pompe par u flexible est très simple et rapide. Ce chauffe-eau d'une puissance de 42 kW et ne consomme de l'électricité que lorsque de l'eau chaude est nécessaire. Particulièrement écologique, il ne produit aucun gaz d'échappement, aucune fumée, contrairement aux brûleurs à fioul ou à gaz. De plus, l'absence de flamme le rend idéal pour une utilisation dans les lieux où les brûleurs sont interdits. À un débit d'eau de 13 l/min (800 l/h), la température de l'eau augmente de 45 °C. La température maximale atteignable est de 95 °C pour une température d'arrivée d'eau de 50 °C. La machine est facile à utiliser et particulièrement robuste, car le châssis, l'habillage et la résistance électrique sont en acier inoxydable.
Caractéristiques et avantages
Puissance de chauffage électrique élevée de 42 kWL'eau chaude est disponible en quelques secondes. La température de fonctionnement constante est de 60 °C pour un débit d'eau de 800 l/h et une température d'alimentation en eau de 15 °C.
Très flexibleConvient aux nettoyeurs haute pression fixes et mobiles avec un débit jusqu'à 1 300 l/h et une pression de 210 bar. Le chauffe-eau électrique se raccorde côté haute pression du nettoyeur et ne chauffe l'eau que lorsque l'eau chaude est nécessaire. Ce chauffe-eau électrique peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Écologique et facile d'utilisationFonctionnant exclusivement à l'électricité, il ne consomme aucune énergie conventionnelle comme le fioul ou le gaz. Le chauffage de l'eau se fait électriquement dans l'appareil, ce qui signifie qu'à la différence des brûleurs à fioul ou à gaz, aucun gaz d'échappement n'est produit. Sans flamme nue, il peut être utilisé partout où l'émission de gaz d'échappement ou de fumée est difficile ou interdite.
Efficacité énergétique maximale
- Haute efficacité énergétique : contrairement aux chaudières basse pression, aucun stockage d'eau chaude n'est nécessaire.
- L'eau chaude est produite uniquement à la demande.
- Installation simple et rapide (branchement immédiat) et utilisation intuitive.
Sécurité maximale et utilisation simple
- Équipé d'un détecteur de débit pour éviter la marche à sec.
- Un thermostat de sécurité empêche la formation de vapeur.
- La température de l'eau souhaitée est réglable grâce à un thermostat.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400 - 400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Débit d'eau (l/h)
|max. 1300
|Pression de service (bar)
|max. 210
|Puissance raccordée (A)
|61
|Puissance de chauffe (kW)
|42
|Arrivée d'eau
|3/8″
|Protection électrique (A)
|63
|Température d'alimentation (°C)
|max. 70
|Température maxi de service (°C)
|max. 95
|Poids (avec accessoires) (kg)
|33,2
|Poids avec emballage (kg)
|36,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|630 x 500 x 160
Équipement
- Sécurité manque d'eau
- réglage de la température
- thermostat de sécurité
- Châssis et habillage: Acier inoxydable
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Générateur d'eau chaude électrique pour un fonctionnement sans émission de gaz d'échappement ou de fumée. Il est idéal pour installation en intérieur
- Dans les ateliers de production et autres ateliers nécessitant de l'eau chaude
- Dans les espaces publics intérieurs où de l'eau chaude est nécessaire
- Idéal pour les interventions de nettoyage dans l'industrie alimentaire
- Industrie
- Agriculture
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HWE 13/21-42kW
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.