Le chauffe-eau Kärcher est un générateur d'eau chaude électrique performant qui chauffe l'eau instantanément en haute pression pour garantir une température constante. Idéal pour les nettoyeurs haute pression stationnaires avec un débit d'eau jusqu'à 1 300 l/h et une pression jusqu'à 210 bar, il convient également aux machines mobiles. Son raccordement à la sortie haute pression du nettoyeur ou de la pompe par u flexible est très simple et rapide. Ce chauffe-eau d'une puissance de 42 kW et ne consomme de l'électricité que lorsque de l'eau chaude est nécessaire. Particulièrement écologique, il ne produit aucun gaz d'échappement, aucune fumée, contrairement aux brûleurs à fioul ou à gaz. De plus, l'absence de flamme le rend idéal pour une utilisation dans les lieux où les brûleurs sont interdits. À un débit d'eau de 13 l/min (800 l/h), la température de l'eau augmente de 45 °C. La température maximale atteignable est de 95 °C pour une température d'arrivée d'eau de 50 °C. La machine est facile à utiliser et particulièrement robuste, car le châssis, l'habillage et la résistance électrique sont en acier inoxydable.