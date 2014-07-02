Κάλυμμα σιδερώστρας
Βαμβακερό κάλυμμα σιδερώστρας με υπόστρωμα αφρού για την διασφάλιση της ομαλής επιφάνειας σιδερώματος και της βελτιωμένης διείσδυσης του ατμού.
Κάλυμμα σιδερώστρας από βαμβάκι και αφρό. Το κάλυμμα ξεχωρίζει χάρη στην υψηλή αεροδιαπερατότητά του που έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη διείσδυση του ατμού. Το ιδανικό κάλυμμα για κορυφαία αποτελέσματα σιδερώματος. Κατάλληλο για τη σιδερώστρα AB 1000.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υλικό υψηλής ποιότητας
- Σιδέρωμα χωρίς ζάρες
- Βέλτιστη διείσδυση του ατμού και του αέρα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1200 x 380 x 5