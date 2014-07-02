Κάλυμμα σιδερώστρας από βαμβάκι και αφρό. Το κάλυμμα ξεχωρίζει χάρη στην υψηλή αεροδιαπερατότητά του που έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη διείσδυση του ατμού. Το ιδανικό κάλυμμα για κορυφαία αποτελέσματα σιδερώματος. Κατάλληλο για τη σιδερώστρα AB 1000.