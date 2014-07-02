Κάνη MP 180, Multi Power για K 6-K 7
Κάνη Multi-power με 5 τύπους δέσμης. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου δέσμης γίνεται με απλό στρίψιμο.
Το Multi power jet προσφέρει 5 είδη δέσμης σε μία μόνο κάνη ψεκασμού: Δέσμη καθαριστικού, δέσμη στροβιλισμού ΥΠ, περιστροφικό ακροφύσιο, δέσμη τύπου μολυβιού και φαρδιά δέσμη στροβιλισμού μειωμένης πίεσης. Η κατάλληλη δέσμη επιλέγεται εύκολα με ένα απλό στρίψιμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον απαραίτητη η χρονοβόρα αλλαγή της κάνης ψεκασμού. Το Multi power jet είναι κατάλληλο για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K6 – K7. Η πολυμορφική συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, τον κήπο και το αυτοκίνητο
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
5 είδη ψεκασμού
- 5 σε 1: 5 είδη ψεκασμού σε μία κάνη ψεκασμού.
- Δεν χρειάζεται αλλαγή της ράβδου ψεκασμού.
Εύκολο στη χρήση
- Καλύτερος χειρισμός.
Διαρκής ρύθμιση
- Η πίεση μπορεί να προσαρμοστεί στην εργασία καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|447 x 57 x 57
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Πεδία εφαρμογής
- Οχήματα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Φράχτες