Εάν κατά την εργασία του κουρέματος μεσολαβούν θάμνοι ή τοίχος, τότε είναι απαραίτητη η χρήση μιας πρακτικής και ισχυρής συσκευής: του χορτοκοπτικού μεσινέζας της Kärcher. Το χορτοκοπτικό μεσινέζας κατορθώνει να κουρεύει ακόμα και τις πιο αφιλόξενες περιοχές του κήπου σας. Το καρούλι με το πρακτικό καπάκι παρέχει αξιόπιστα και καθαρά αποτέλεσμα κοπής, ενώ παράλληλα είναι κατάλληλο για όλα τα χορτοκοπτικά μεσινέζας 36 V Kärcher Battery Power. Η στριφτή μεσινέζα κουρεύει με ακρίβεια και επιμονή, καθώς προσαρμόζεται συνεχώς στο καρούλι μέσω της αυτόματης παροχής νήματος. Εξασφαλίζεται έτσι συνεχώς ένα καθαρό αποτέλεσμα κοπής με μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ εργασιών. Άλλα πλεονεκτήματα είναι η αθόρυβη λειτουργία, η απλή και χωρίς εργαλεία αντικατάσταση του καρουλιού με λίγες μόνο κινήσεις.