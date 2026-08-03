Kαρούλι μεσινέζας LTR 36 Battery
Με την στριφτή μεσινέζα και την αυτόματη παροχή νήματος του καρουλιού με καπάκι, το χορτοκοπτικό μεσινέζας με μπαταρία 36V είναι το τέλειο εργαλείο εργασίας για δυσπρόσιτους χώρους στον κήπο
Εάν κατά την εργασία του κουρέματος μεσολαβούν θάμνοι ή τοίχος, τότε είναι απαραίτητη η χρήση μιας πρακτικής και ισχυρής συσκευής: του χορτοκοπτικού μεσινέζας της Kärcher. Το χορτοκοπτικό μεσινέζας κατορθώνει να κουρεύει ακόμα και τις πιο αφιλόξενες περιοχές του κήπου σας. Το καρούλι με το πρακτικό καπάκι παρέχει αξιόπιστα και καθαρά αποτέλεσμα κοπής, ενώ παράλληλα είναι κατάλληλο για όλα τα χορτοκοπτικά μεσινέζας 36 V Kärcher Battery Power. Η στριφτή μεσινέζα κουρεύει με ακρίβεια και επιμονή, καθώς προσαρμόζεται συνεχώς στο καρούλι μέσω της αυτόματης παροχής νήματος. Εξασφαλίζεται έτσι συνεχώς ένα καθαρό αποτέλεσμα κοπής με μεγαλύτερα διαστήματα μεταξύ εργασιών. Άλλα πλεονεκτήματα είναι η αθόρυβη λειτουργία, η απλή και χωρίς εργαλεία αντικατάσταση του καρουλιού με λίγες μόνο κινήσεις.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στριφτό νήμα
- Ακρίβεια, αθόρυβη λειτουργία και αξιοπιστία: όλα αυτά εξασφαλίζονται με το στριφτό νήμα.
Αυτόματη παροχή νήματος
- Το νήμα αναπροσαρμόζεται αυτόματα και, ως εκ τούτου, έχει πάντα το τέλειο μήκος.
Το καρούλι μεσινέζας μπορεί εύκολα να αλλάξει χωρίς εργαλεία.
- Με μερικές απλές κινήσεις μπορείτε εύκολα να αλλάξετε το καρούλι χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Πρακτικό καπάκι
- Εκτός από το καρούλι, στα παραδοτέα περιλαμβάνεται το κατάλληλο καπάκι.
Ευέλικτη χρήση
- Η ανθεκτική μεσινέζα προσεγγίζει εύκολα δυσπρόσιτα μέρη του κήπου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πάχος γραμμής (mm)
|2
|Μήκος μεσινέζας ανά καρούλι (m)
|3,4
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|75 x 75 x 34
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν
- Άκρες γκαζόν