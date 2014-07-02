Περιστροφική βούρτσα πλύσης

Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από κάθε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C. (M 18 x 1,5, επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης).