Περιστροφική βούρτσα πλύσης
Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από κάθε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C. (M 18 x 1,5, επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης που λειτουργεί με νερό
- Δεν χρειάζεται επιπλέον μοτέρ για τη μετάδοση κίνησης της βούρτσας.
- Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός.
Συνδέεται σε κάνη ψεκασμού (σύνδεση M 18 x 1,5)
- Απλή και στιβαρή.
Τρίχες νάιλον
- Προστασία των επιφανειών.
Υψηλή ισχύς μηχανικού καθαρισμού χάρη στην περιστροφή
- Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.
- Απαιτείται λιγότερος χρόνος σε σύγκριση με τις τυπικές βούρτσες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Παροχή (l/h)
|500 - 800
|Υλικό
|Νάιλον
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1