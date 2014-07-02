Προέκταση σωλήνα ΥΠ από λάστιχο (10 m)
Εύκαμπτος σωλήνας μήκους 10μ., υψηλής ποιότητας, οπλισμένος με χάλυβα για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.
Υψηλής πίεσης εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης από καουτσούκ για το μοντέλο πιστολιού «Best» με σύνδεσμο Quick Connect. Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης από καουτσούκ 10 m για μεγαλύτερη ευελιξία, κατάλληλος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Απλώς συνδέστε το πιστόλι Quick Connect και τον παλιό εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Ανθεκτικός εύκαμπτος σωλήνας υψηλής ποιότητας, ενισχυμένος με χάλυβα για αντοχή. Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης για πίεση έως και 160 και θερμοκρασία έως 80 °C. Ο εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης είναι κατάλληλος και για χρήση χημικών. Κατάλληλος για τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης σειράς K3 – K7 της Kärcher μετά το 2008, στα οποία ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται στο πιστόλι με τον σύνδεσμο Quick Connect.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα 10 m
- Επεκτείνει την ακτίνα λειτουργίας, μεγαλύτερη ευελιξία.
Εύκαμπτος σωλήνας από καουτσούκ και ένθεμα από χάλυβα
- Εξαιρετικής ανθεκτικότητας και υψηλής ποιότητας.
Αντάπτορας Quick Connect
- Σύστημα γρήγορης σύνδεσης για εύκολη σύνδεση του πιστολιού ψεκασμού και του σωλήνα υψηλής πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 60
|Μέγ. πίεση (bar)
|180
|Μήκος (m)
|10
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|2,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|240 x 240 x 115
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Full Control Home T350 *ΕΕ
- K 3 Full Controll *EU
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4 Compact *EU
- K 4 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 4 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + ακροφύσιο αφρού F J 6 + σαμπουάν αυτοκινήτου 3-σε-1
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Silent
- K 4 Silent Edition Home
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 compact
- K3 Car & Home T50
- K3 Home T 150
- K4 Compact
- K4 Compact και δώρο αφροποιητής
- K5 Compact
- K5 Compact με δώρο kit απόφραξης και αφροποιητή
- K7 Compact
- K7 Compact με δώρο σετ υδραμμοβολής και αφροποιητή
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 4.10 M
- Βενζινοκίνητο μηχάνημα G 7.10 M
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K4 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
- Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης K3