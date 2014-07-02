Υψηλής πίεσης εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης από καουτσούκ για το μοντέλο πιστολιού «Best» με σύνδεσμο Quick Connect. Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης από καουτσούκ 10 m για μεγαλύτερη ευελιξία, κατάλληλος για πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης. Απλώς συνδέστε το πιστόλι Quick Connect και τον παλιό εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Ανθεκτικός εύκαμπτος σωλήνας υψηλής ποιότητας, ενισχυμένος με χάλυβα για αντοχή. Εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης για πίεση έως και 160 και θερμοκρασία έως 80 °C. Ο εύκαμπτος σωλήνας προέκτασης είναι κατάλληλος και για χρήση χημικών. Κατάλληλος για τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης σειράς K3 – K7 της Kärcher μετά το 2008, στα οποία ο εύκαμπτος σωλήνας συνδέεται στο πιστόλι με τον σύνδεσμο Quick Connect.