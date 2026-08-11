Το χρήσιμο προστατευτικό πιτσιλίσματος συγκρατεί αξιόπιστα τη βρωμιά που αποκολλάται κατά την αμμοβολή με ξηρό πάγο και προστατεύει τον χρήστη. Συνδέεται απλά στο ακροφύσιο εκτόξευσης ξηρού πάγου και χάρη στον έξυπνο σχεδιασμό του προσαρμόζεται εύκολα και γρήγορα στο μέγεθος του χρησιμοποιούμενου ακροφυσίου και στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί.