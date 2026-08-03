Το πρωτοποριακό Kärcher Shoe!Cleaner καθαρίζει διάφορους τύπους αθλητικών υποδημάτων και καθημερινών παπουτσιών γρήγορα, σχολαστικά και χωρίς να αφήνει σταγόνες. Αυτό διευκολύνει τον καθαρισμό παπουτσιών τρεξίματος, μποτών περιπάτου ή ακόμη και μοντέρνων αθλητικών παπουτσιών, για παράδειγμα, μέσα στο σπίτι, χωρίς να δημιουργείται ακαταστασία στους εσωτερικούς χώρους. Χάρη στις αντικαταστάσιμες στεφάνες βούρτσας, τόσο η σόλα όσο και το πάνω μέρος των παπουτσιών μπορούν να καθαριστούν γρήγορα και σχολαστικά. Οι μαλακές τρίχες επιτρέπουν τον αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό, ακόμη και των πιο ευαίσθητων υλικών. Χάρη στην αυτόματη αναρρόφηση νερού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, τα παπούτσια στεγνώνουν σε ελάχιστο χρόνο. Το Shoe!Cleaner εντυπωσιάζει επίσης με τη λειτουργία καθαρισμού συστήματος, η οποία εμποδίζει τα εξαρτήματα να λερωθούν κατά τη διάρκεια των εφαρμογών καθαρισμού. Το Shoe!Cleaner είναι επομένως το ιδανικό αξιόπιστο αξεσουάρ που συμπληρώνει το μηχάνημα ψεκασμού αναρρόφησης SE 3-18 Compact για όλες τις εργασίες καθαρισμού υποδημάτων.