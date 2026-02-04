Turbo brush mini
Επιπλέον ισχύς αναρρόφησης για μέγιστη απόδοση καθαρισμού: η μίνι-τουρμπίνα βουρτσάκι προσφέρει βέλτιστη συλλογή ρύπων και απομακρύνει αποτελεσματικά ακόμη και τις τρίχες κατοικίδιων ζώων. Διατίθεται ως αξεσουάρ για ασύρματες σκούπες
Η μίνι τούρμπο βούρτσα αφαιρεί εύκολα χνούδια και τρίχες κατοικίδιων ζώων από τα υφασμάτινα έπιπλα και πολλές άλλες επιφάνειες χάρη στην γρήγορα περιστρεφόμενη βούρτσα με ρολό. Το μικρό της μέγεθος την καθιστά ιδανική για τον καθαρισμό σε στενούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία. Μετά τη χρήση, η βούρτσα με ρολό μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από το ακροφύσιο και να καθαριστεί. Η μίνι τούρμπο βούρτσα είναι το ιδανικό εξάρτημα για τις ηλεκτρικές σκούπες VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily και VC 7 Cordless yourMax.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Για την πλήρη και αξιόπιστη απομάκρυνση των τριχών των ζώων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|146 x 143 x 86
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Υφάσματα επίπλων
- Στρώματα