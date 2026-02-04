Η μίνι τούρμπο βούρτσα αφαιρεί εύκολα χνούδια και τρίχες κατοικίδιων ζώων από τα υφασμάτινα έπιπλα και πολλές άλλες επιφάνειες χάρη στην γρήγορα περιστρεφόμενη βούρτσα με ρολό. Το μικρό της μέγεθος την καθιστά ιδανική για τον καθαρισμό σε στενούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία. Μετά τη χρήση, η βούρτσα με ρολό μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα από το ακροφύσιο και να καθαριστεί. Η μίνι τούρμπο βούρτσα είναι το ιδανικό εξάρτημα για τις ηλεκτρικές σκούπες VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily και VC 7 Cordless yourMax.