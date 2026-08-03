Δοκιμασμένο, απλό στη χρήση και εξαιρετικά αποτελεσματικό: το σύστημα σφουγγαρίσματος με αποσπώμενη βάση σφουγγαρίσματος τύπου Kentucky και ταινία από την Kärcher. Η ταινία εξασφαλίζει ότι η σφουγγαρίστρα διατηρεί το σχήμα της κατά το πλύσιμο, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της. Η φιλική προς το περιβάλλον σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky, κατασκευασμένη από φυσικά υλικά, απορροφά πολύ καθαριστικό διάλυμα, καθιστώντας την ιδανική για τον καθαρισμό ανώμαλων επιφανειών και την απομάκρυνση υπολειμματικών ρύπων. Οι ιδιότητες αυτές αναδεικνύονται επίσης σε χώρους με πολλά εμπόδια.