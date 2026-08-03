Σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky 400g με ταινία.
Το δοκιμασμένο σύστημα σφουγγαρίσματος με υποδοχή σφουγγαρίσματος τύπου Kentucky από την Kärcher. Ιδανικό για περιπτώσεις καθαρισμού όπου οι ίνες πρέπει να στύβονται συχνά, όπως για παράδειγμα κατά την απομάκρυνση υπολειμματικών ρύπων.
Δοκιμασμένο, απλό στη χρήση και εξαιρετικά αποτελεσματικό: το σύστημα σφουγγαρίσματος με αποσπώμενη βάση σφουγγαρίσματος τύπου Kentucky και ταινία από την Kärcher. Η ταινία εξασφαλίζει ότι η σφουγγαρίστρα διατηρεί το σχήμα της κατά το πλύσιμο, παρατείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής της. Η φιλική προς το περιβάλλον σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky, κατασκευασμένη από φυσικά υλικά, απορροφά πολύ καθαριστικό διάλυμα, καθιστώντας την ιδανική για τον καθαρισμό ανώμαλων επιφανειών και την απομάκρυνση υπολειμματικών ρύπων. Οι ιδιότητες αυτές αναδεικνύονται επίσης σε χώρους με πολλά εμπόδια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Επίπεδο ρύπων
|High
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Εξάρτημα υφάσματος
|Σφιγκτήρας σφουγγαρίστρας
|Υλικό
|100% βαμβάκι.
|Υλικό υφάσματος
|100% βαμβάκι.
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,4
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|420 x 160
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|420 x 160 x 60
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός