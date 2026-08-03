Αποτελεσματική, απλή και ανέπαφη: Η σφουγγαρίστρα μικροϊνών με βρόχους μικρού πέλους εντυπωσιάζει με μια έξυπνη στερέωση με πρακτικά πτερύγια - για υγιεινές και αποτελεσματικές διαδικασίες καθαρισμού. Ως αποτέλεσμα, αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα κατά τη διάρκεια και μετά τον καθαρισμό. Οι λεπτές κοντές ίνες επιτρέπουν την εξαιρετική πρόσληψη υγρασίας και ρύπων χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες τριβής και εξασφαλίζουν αξιόπιστη απόδοση καθαρισμού. Το κάλυμμα της σφουγγαρίστρας πλάτους 40 εκατοστών είναι ιδανικό για τον βαθύ καθαρισμό λείων, ελαφρώς δομημένων και ανθεκτικών στο νερό δαπέδων. Η σφουγγαρίστρα μικροϊνών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με το καροτσάκι διπλού ή μονού κάδου της Kärcher και την πρέσα. Για την αποφυγή της διασταυρούμενης μόλυνσης, η χρωματική κωδικοποίηση επιτρέπει τη σαφή κατανομή της σφουγγαρίστρας στο αντίστοιχο προς καθαρισμό μέρος. Κατάλληλη για βάσεις σφουγγαρίσματος με πτερύγια 40 εκατοστών.