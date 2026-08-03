Πανέτα κοντών μικροϊνών, με πτερύγια, γκρι (40 cm)
Πανέτα κοντών μικροϊνών με πρακτικό πτερύγιο και βρόχους με κοντό πέλος. Ιδανική για αποτελεσματική χρήση με το καρότσι διπλού ή μονού κάδου και την πρέσα.
Αποτελεσματική, απλή και ανέπαφη: Η σφουγγαρίστρα μικροϊνών με βρόχους μικρού πέλους εντυπωσιάζει με μια έξυπνη στερέωση με πρακτικά πτερύγια - για υγιεινές και αποτελεσματικές διαδικασίες καθαρισμού. Ως αποτέλεσμα, αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα κατά τη διάρκεια και μετά τον καθαρισμό. Οι λεπτές κοντές ίνες επιτρέπουν την εξαιρετική πρόσληψη υγρασίας και ρύπων χάρη στις εξαιρετικές ιδιότητες τριβής και εξασφαλίζουν αξιόπιστη απόδοση καθαρισμού. Το κάλυμμα της σφουγγαρίστρας πλάτους 40 εκατοστών είναι ιδανικό για τον βαθύ καθαρισμό λείων, ελαφρώς δομημένων και ανθεκτικών στο νερό δαπέδων. Η σφουγγαρίστρα μικροϊνών μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με το καροτσάκι διπλού ή μονού κάδου της Kärcher και την πρέσα. Για την αποφυγή της διασταυρούμενης μόλυνσης, η χρωματική κωδικοποίηση επιτρέπει τη σαφή κατανομή της σφουγγαρίστρας στο αντίστοιχο προς καθαρισμό μέρος. Κατάλληλη για βάσεις σφουγγαρίσματος με πτερύγια 40 εκατοστών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Επίπεδο ρύπων
|Χαμηλό προς μεσαίο
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Πλάτος εργασίας (cm)
|40
|Εξάρτημα υφάσματος
|Πτερύγια
|Υλικό
|85% PET / 15% PA
|Υλικό υφάσματος
|μικροΐνες
|Τύπος κατασκευής
|Πλεκτό ύφασμα (στρώμα καθαρισμού)
|Δομή υφάσματος
|Σωρός βρόχου
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 90
|Σύσταση πλύσης (°C)
|60
|Θερμοκρασία μηχανήματος στέγνωσης (°C)
|max. 60
|Κύκλοι πλύσης*
|περίπου 300
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg/g/m²)
|0,1 / 350
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|400 / 140
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
- Χώρος υγιεινής δαπέδου - υγρός καθαρισμός