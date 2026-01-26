Η μικρού μεγέθους βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/12-1 Tact EC είναι ιδανική για τον καθαρισμό μηχανημάτων και χώρων παραγωγής. Αυτό το μηχάνημα μπορεί να εκτελέσει τις πιο δύσκολες εργασίες καθαρισμού σε συνεχή χρήση χάρη στον κινητήρα EC που δεν φθείρεται. Αυτή η σκούπα αναρρόφησης διαθέτει αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, είναι ιδανική για λεπτή σκόνη και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ως σταθερό μηχάνημα σε συνδυασμό με μηχανήματα παραγωγής ή συσκευασίας.