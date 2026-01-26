Βιομηχανική σκούπα IVC 60/12-1 Tact EC
Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με μικρό μέγεθος με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου και κινητήρα EC που δεν φθείρεται για αδιάκοπη χρήση. Ιδανική για τη λεπτή σκόνη στους χώρους παραγωγής – επίσης κατάλληλη για σταθερή χρήση.
Η μικρού μεγέθους βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/12-1 Tact EC είναι ιδανική για τον καθαρισμό μηχανημάτων και χώρων παραγωγής. Αυτό το μηχάνημα μπορεί να εκτελέσει τις πιο δύσκολες εργασίες καθαρισμού σε συνεχή χρήση χάρη στον κινητήρα EC που δεν φθείρεται. Αυτή η σκούπα αναρρόφησης διαθέτει αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, είναι ιδανική για λεπτή σκόνη και μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί ως σταθερό μηχάνημα σε συνδυασμό με μηχανήματα παραγωγής ή συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τουρμπίνα EC χαμηλής φθοράς
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|62,5 / 225
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|244 / 24,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|60
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|1,2
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|74
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,95
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|59
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
- Αυτόματη διακοπή όταν η στάθμη φτάσει στο μέγιστο επίπεδο