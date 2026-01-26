Βιομηχανική σκούπα IVC 60/24-2 Ap
Βασικό μοντέλο βιομηχανικής σκούπας αναρρόφησης με μικρό μέγεθος και εύκολο χειρισμό. Με ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου, μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων. Ιδανικό για τον καθαρισμό μηχανημάτων και χώρων παραγωγής.
Η IVC 60/24-2 Ap είναι μια μικρού μεγέθους βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων. Αυτό το ευέλικτο βασικό μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για κινητό καθαρισμό των μηχανημάτων και των χώρων παραγωγής. Το ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εξοπλισμένο με δύο κινητήρες φυσητήρα
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVC (Ap)
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|60
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50 ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,95
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|59
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι