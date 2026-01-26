Η IVC 60/24-2 Ap είναι μια μικρού μεγέθους βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων. Αυτό το ευέλικτο βασικό μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για κινητό καθαρισμό των μηχανημάτων και των χώρων παραγωγής. Το ημιαυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου.