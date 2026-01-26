Βιομηχανική σκούπα IVC 60/24-2 Tact²

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους, με μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων για βέλτιστη κινητικότητα. Με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου TACT² για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας χωρίς διακοπή.

Η μικρού μεγέθους βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/24-2 Tact² είναι ιδανική για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Η συσκευή διαθέτει μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων με αποτέλεσμα να κινείται εύκολα και να είναι ιδανική για κινητή χρήση. Το αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου TACT² εγγυάται μεγάλα διαστήματα λειτουργίας χωρίς διακοπή.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Βιομηχανική σκούπα IVC 60/24-2 Tact²: Εξοπλισμένο με δύο κινητήρες φυσητήρα
Βιομηχανική σκούπα IVC 60/24-2 Tact²: Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
Βιομηχανική σκούπα IVC 60/24-2 Tact²: Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h) 148 / 532
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου (l) 60
Υλικό κάδου ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW) 2,4
Είδος ρύπων Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ ID 50 ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 73
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²) 0,95
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 68,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 970 x 690 x 995

Εξοπλισμός

  • Κύριο φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
  • Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
  • Αυτόματη διακοπή όταν η στάθμη φτάσει στο μέγιστο επίπεδο
Βιομηχανική σκούπα IVC 60/24-2 Tact²
