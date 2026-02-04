Βιομηχανική σκούπα IVC 60/24-2 Tact² Longopac
Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους, με μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων για βέλτιστη κινητικότητα. Με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου TACT² για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας χωρίς διακοπή.
Η μικρού μεγέθους βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/24-2 Tact² Longopac είναι ιδανική για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Η συσκευή διαθέτει μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων με αποτέλεσμα να κινείται εύκολα και να είναι ιδανική για κινητή χρήση. Το αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου TACT² εγγυάται μεγάλα διαστήματα λειτουργίας χωρίς διακοπή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ασφαλές σύστημα απόρριψης LongopacΕπιτρέπει την απόρριψη χωρίς σκόνη και, συνεπώς, την υγιεινή εργασία. Για τη συλλογή και την ξεχωριστή απόρριψη μιας μεγάλης ποικιλίας υλικών που έχουν απορροφηθεί. Διατίθεται προαιρετικά σε μια πολύ βιώσιμη, βιοδιασπώμενη έκδοση.
Εξοπλισμένο με δύο κινητήρες φυσητήραΓια ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού. Ηλεκτρονικός έλεγχος του κινητήρα για την αποφυγή υψηλών ρευμάτων εκκίνησης.
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²Αυτόματος καθαρισμός των φίλτρων με στοχευμένες και ισχυρές εκρήξεις αέρα. Παρά τον καθαρισμό του φίλτρου, η ισχύς αναρρόφησης παραμένει σταθερά υψηλή. Η μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου μειώνει τα έξοδα συντήρησης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο με επίπεδες πτυχώσεις
- Σαφής και συμπαγής σχεδιασμός του φίλτρου.
- Κατάλληλο για την απορρόφηση ελεύθερης ροής, ξηρών σκόνης έως και κατηγορίας σκόνης M.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|60
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,95
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|66
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|69,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|950 x 690 x 1170
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι