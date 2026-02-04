Η μικρού μεγέθους βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/24-2 Tact² Longopac είναι ιδανική για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Η συσκευή διαθέτει μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων με αποτέλεσμα να κινείται εύκολα και να είναι ιδανική για κινητή χρήση. Το αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου TACT² εγγυάται μεγάλα διαστήματα λειτουργίας χωρίς διακοπή.