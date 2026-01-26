Βιομηχανική σκούπα IVC 60/24-2 Tact² M

Μικρού μεγέθους, ευέλικτη βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact². Ιδανικό για τον καθαρισμό μηχανημάτων παραγωγής και χώρων που εκτίθενται σε σκόνη επικίνδυνη για την υγεία, κατηγορίας σκόνης M.

Η IVC 60/24-2 Tact² M είναι μια βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους, με μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων. Αυτό το εξαιρετικά ευκίνητο μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μηχανημάτων και χώρων παραγωγής. Αυτή η σκούπα αναρρόφησης έχει εγκριθεί, επίσης, για σκόνη επικίνδυνη για την υγεία, κατηγορίας σκόνης M. Το αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact² εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αδιάκοπης χρήσης.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατηγορία σκόνης M
Κατηγορία σκόνης M
Εξοπλισμένο με δύο κινητήρες φυσητήρα
Εξοπλισμένο με δύο κινητήρες φυσητήρα
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
Με συμπαγές επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 1
Τάση (V) 220 / 240
Συχνότητα (Hz) 50 / 60
Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h) 148 / 532
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου (l) 60
Υλικό κάδου ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW) 2,4
Είδος ρύπων Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ ID 50 ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 73
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²) 0,95
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 60
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 970 x 690 x 995

Εξοπλισμός

  • Κύριο φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
  • Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
