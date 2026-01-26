Η IVC 60/24-2 Tact² M είναι μια βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους, με μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων. Αυτό το εξαιρετικά ευκίνητο μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μηχανημάτων και χώρων παραγωγής. Αυτή η σκούπα αναρρόφησης έχει εγκριθεί, επίσης, για σκόνη επικίνδυνη για την υγεία, κατηγορίας σκόνης M. Το αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact² εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αδιάκοπης χρήσης.