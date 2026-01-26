Βιομηχανική σκούπα IVC 60/24-2 Tact² M
Μικρού μεγέθους, ευέλικτη βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact². Ιδανικό για τον καθαρισμό μηχανημάτων παραγωγής και χώρων που εκτίθενται σε σκόνη επικίνδυνη για την υγεία, κατηγορίας σκόνης M.
Η IVC 60/24-2 Tact² M είναι μια βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους, με μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων. Αυτό το εξαιρετικά ευκίνητο μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μηχανημάτων και χώρων παραγωγής. Αυτή η σκούπα αναρρόφησης έχει εγκριθεί, επίσης, για σκόνη επικίνδυνη για την υγεία, κατηγορίας σκόνης M. Το αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου Tact² εξασφαλίζει μεγάλα διαστήματα αδιάκοπης χρήσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατηγορία σκόνης M
Εξοπλισμένο με δύο κινητήρες φυσητήρα
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
Με συμπαγές επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|60
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,95
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|60
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|970 x 690 x 995
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι