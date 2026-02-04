Βιομηχανική σκούπα IVC 60/30 Tact²
Η μικρού μεγέθους βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/30 Tact² είναι ιδανική για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Χάρη στον ανθεκτικό στη φθορά συμπιεστή πλευρικού καναλιού, η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία και να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, ως σταθερή μονάδα αναρρόφησης σε μηχανήματα παραγωγής ή συσκευασίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΈνας πλευρικός φυσητήρας καναλιού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Έτσι, αυτά τα μηχανήματα είναι ιδανικά για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες.
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²Αυτόματος καθαρισμός των φίλτρων με στοχευμένες και ισχυρές εκρήξεις αέρα. Παρά τον καθαρισμό του φίλτρου, η ισχύς αναρρόφησης παραμένει σταθερά υψηλή. Η μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου μειώνει τα έξοδα συντήρησης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο με επίπεδες πτυχώσειςΣαφής και συμπαγής σχεδιασμός του φίλτρου. Κατάλληλο για την απορρόφηση ελεύθερης ροής, ξηρών σκόνης έως και κατηγορίας σκόνης M.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|60
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|77
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1,9
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|95
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|95,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
- Αυτόματη διακοπή όταν η στάθμη φτάσει στο μέγιστο επίπεδο