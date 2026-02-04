Η μικρού μεγέθους βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/30 Tact² Longopac είναι ιδανική για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Χάρη στον ανθεκτικό στη φθορά συμπιεστή πλευρικού καναλιού, η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία και να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, ως σταθερή μονάδα αναρρόφησης σε μηχανήματα παραγωγής ή συσκευασίας.