Βιομηχανική σκούπα IVS 100/40
Το βασικό μοντέλο από τις βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης της κατηγορίας super: Το IVS 100/40 με πλευρικό φυσητήρα καναλιού 4 kW, φίλτρο αστεριού με πιστοποίηση M και οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου αστεριού με μηχανική μονάδα γραναζιών.
Ο οριζόντιος αναδευτήρας φίλτρου με μηχανική μονάδα με γρανάζια είναι ένα από τα κορυφαία χαρακτηριστικά της σκούπας αναρρόφησης IVS 100/40 της κατηγορίας super με τριφασικό κινητήρα και φυσητήρα πλευρικού καναλιού 4 kW. Αυτή η ενσωματωμένη μηχανική μονάδα με γρανάζια εξασφαλίζει στοχευμένη μετάδοση ισχύος και συνεπώς, πάντοτε καλά αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης. Η δοσιμετρική μετάδοση βοηθά επίσης στην παράταση της διάρκειας ζωής του μεγάλου φίλτρου αστεριού. Ένα ανθεκτικό στη διάβρωση δοχείο 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα χωράει μεγάλες ποσότητες στερεάς ύλης, ενώ ο βολικός μηχανισμός καθιζήσεως διευκολύνει τον χρήστη να αδειάσει τη δεξαμενή. Υπάρχουν αρκετές επιλογές για την ασφαλή αποθήκευση των εξαρτημάτων πάνω στη συσκευή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΜε ισχύ 4 kW και ομαλή εκκίνηση για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVSΕύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης. Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με πολύ μεγάλο φίλτρο αστεριούΓια την ασφαλή αναρρόφηση στερεών και σκόνης έως την κατηγορία σκόνης M. Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|4,2
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|75
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|130
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|131,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι