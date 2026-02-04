Ο οριζόντιος αναδευτήρας φίλτρου με μηχανική μονάδα με γρανάζια είναι ένα από τα κορυφαία χαρακτηριστικά της σκούπας αναρρόφησης IVS 100/40 της κατηγορίας super με τριφασικό κινητήρα και φυσητήρα πλευρικού καναλιού 4 kW. Αυτή η ενσωματωμένη μηχανική μονάδα με γρανάζια εξασφαλίζει στοχευμένη μετάδοση ισχύος και συνεπώς, πάντοτε καλά αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης. Η δοσιμετρική μετάδοση βοηθά επίσης στην παράταση της διάρκειας ζωής του μεγάλου φίλτρου αστεριού. Ένα ανθεκτικό στη διάβρωση δοχείο 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα χωράει μεγάλες ποσότητες στερεάς ύλης, ενώ ο βολικός μηχανισμός καθιζήσεως διευκολύνει τον χρήστη να αδειάσει τη δεξαμενή. Υπάρχουν αρκετές επιλογές για την ασφαλή αποθήκευση των εξαρτημάτων πάνω στη συσκευή.