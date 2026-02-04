Βιομηχανική σκούπα IVS 100/40 M

Πιστοποιημένο για σκόνη κλάσης Μ: η βιομηχανική σκούπα IVS 100/40 M της κατηγορίας Super για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνη για την υγεία.

Το βασικό μοντέλο της σειράς βιομηχανικών σκουπών αναρρόφησης στην κατηγορία Super με πιστοποίηση M έχει ήδη διακριθεί για τα εντυπωσιακά στοιχεία των επιδόσεών του αλλά και τον εξαιρετικό εξοπλισμό που διαθέτει. Το IVS 100/40 Μ διαθέτει αποτελεσματικό τριφασικό κινητήρα (ΙΕ2) με ομαλή εκκίνηση για την αποτροπή αιχμών στην ισχύ κατά την εκκίνηση του μηχανήματος μαζί με ισχυρό φυσητήρα πλευρικού καναλιού 4,0 kW. Το μεγάλο φίλτρο αστεριού συλλέγει αποτελεσματικά ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνες για την υγεία, ενώ ο οριζόντιος αναδευτήρας φίλτρου εξασφαλίζει στον χρήστη τον εύκολο καθαρισμό του συστήματος φίλτρου. Αυτό εξασφαλίζεται με την ενσωματωμένη μηχανική μονάδα με γρανάζια για στοχευμένη μετάδοση ισχύος. Ως εκ τούτου, η δύναμη που ασκεί ο χρήστης δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα καθαρισμού. Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχουν πολλές επιλογές για την αποθήκευση των εξαρτημάτων. Συνεπώς, αυτά αποθηκεύονται με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος και κατά τη μεταφορά του. Το IVS 100/40 Μ έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία και αυτό επιβεβαιώνεται απόλυτα με το δοχείο χωρητικότητας 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο διαθέτει πρακτικό μηχανισμό εναπόθεσης. Το τηλεχειριστήριο στον προαιρετικό εξοπλισμό συμπληρώνει το ευρύ φάσμα επιλογών εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατηγορία σκόνης M
Κατηγορία σκόνης M
Πλήρως πιστοποιημένη συσκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για την κατηγορία σκόνης M.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα
Με ισχύ 4 kW και ομαλή εκκίνηση για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVS
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVS
Εύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης. Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με πολύ μεγάλο φίλτρο αστεριού
  • Κατάλληλο και για λιπαρές και κολλώδεις σκόνες χάρη στην ειδική επίστρωση.
  • Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 3
Τάση (V) 400
Συχνότητα (Hz) 50
Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h) 138 / 500
Αναρρόφηση (mbar/kPa) 175 / 17,5
Χωρητικότητα κάδου (l) 100
Υλικό κάδου ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW) 4,2
Είδος ρύπων Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ ID 70 ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A)) 75
Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου M
Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²) 2,2
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 142
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 148,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 1202 x 686 x 1465

Εξοπλισμός

  • Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
