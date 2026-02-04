Το βασικό μοντέλο της σειράς βιομηχανικών σκουπών αναρρόφησης στην κατηγορία Super με πιστοποίηση M έχει ήδη διακριθεί για τα εντυπωσιακά στοιχεία των επιδόσεών του αλλά και τον εξαιρετικό εξοπλισμό που διαθέτει. Το IVS 100/40 Μ διαθέτει αποτελεσματικό τριφασικό κινητήρα (ΙΕ2) με ομαλή εκκίνηση για την αποτροπή αιχμών στην ισχύ κατά την εκκίνηση του μηχανήματος μαζί με ισχυρό φυσητήρα πλευρικού καναλιού 4,0 kW. Το μεγάλο φίλτρο αστεριού συλλέγει αποτελεσματικά ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνες για την υγεία, ενώ ο οριζόντιος αναδευτήρας φίλτρου εξασφαλίζει στον χρήστη τον εύκολο καθαρισμό του συστήματος φίλτρου. Αυτό εξασφαλίζεται με την ενσωματωμένη μηχανική μονάδα με γρανάζια για στοχευμένη μετάδοση ισχύος. Ως εκ τούτου, η δύναμη που ασκεί ο χρήστης δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα καθαρισμού. Άλλο ένα πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχουν πολλές επιλογές για την αποθήκευση των εξαρτημάτων. Συνεπώς, αυτά αποθηκεύονται με ασφάλεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος και κατά τη μεταφορά του. Το IVS 100/40 Μ έχει σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία και αυτό επιβεβαιώνεται απόλυτα με το δοχείο χωρητικότητας 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο διαθέτει πρακτικό μηχανισμό εναπόθεσης. Το τηλεχειριστήριο στον προαιρετικό εξοπλισμό συμπληρώνει το ευρύ φάσμα επιλογών εξοπλισμού.