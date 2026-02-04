Βιομηχανική σκούπα IVS 100/55 M
Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/55 M της κατηγορίας Super για την αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνη για την υγεία. Με πιστοποιητικό κλάσης Μ και πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW.
Κατάλληλη τόσο για φορητή όσο και για στατική αδιάκοπη χρήση, η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/55 M της κατηγορίας Super είναι ιδανική για την ασφαλή αναρρόφηση πολύ μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνη για την υγεία. Πιστοποιημένη για σκόνη κλάσης M και ενεργειακά αποδοτική (ΙΕ2), η συγκεκριμένη σκούπα αναρρόφησης εντυπωσιάζει παράλληλα με το ισχυρό τριφασικό μοτέρ της και τον πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW. Χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία ομαλής εκκίνησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ακόμα και στις συμβατικές βιομηχανικές πρίζες 16-amp. Για μέγιστη δυνατότητα κινητικότητας, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές αποθήκευσης των εξαρτημάτων. Το μεγάλο φίλτρο αστεριού με 16 πτυχώσεις καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και καθαρίζεται αποτελεσματικά από τον οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου. Μια μηχανική μονάδα με γρανάζια διαρκώς εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού ανεξάρτητα από τη δύναμη που εφαρμόζεται και, ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά πρακτική για τον χρήστη. Ομοίως, ο μηχανισμός εναπόθεσης του δοχείου 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα διευκολύνει επίσης τον χρήστη στη διαδικασία αδειάσματος. Το τηλεχειριστήριο στον προαιρετικό εξοπλισμό για τηνενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μηχανής από απόσταση έως και 30 μέτρα μακριά καταδεικνύει επίσης την ευκολία στη χρήση του IVS 100/55 M.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατηγορία σκόνης MΠλήρως πιστοποιημένη συσκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για την κατηγορία σκόνης M.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΜε ισχύ 5,5 kW και ομαλή εκκίνηση για μεγάλες ποσότητες σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVSΕύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης. Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με πολύ μεγάλο φίλτρο αστεριού
- Κατάλληλο και για λιπαρές και κολλώδεις σκόνες χάρη στην ειδική επίστρωση.
- Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|240 / 24
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|5,5
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|77
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|148
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|148,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι