Κατάλληλη τόσο για φορητή όσο και για στατική αδιάκοπη χρήση, η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/55 M της κατηγορίας Super είναι ιδανική για την ασφαλή αναρρόφηση πολύ μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνη για την υγεία. Πιστοποιημένη για σκόνη κλάσης M και ενεργειακά αποδοτική (ΙΕ2), η συγκεκριμένη σκούπα αναρρόφησης εντυπωσιάζει παράλληλα με το ισχυρό τριφασικό μοτέρ της και τον πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW. Χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία ομαλής εκκίνησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ακόμα και στις συμβατικές βιομηχανικές πρίζες 16-amp. Για μέγιστη δυνατότητα κινητικότητας, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές αποθήκευσης των εξαρτημάτων. Το μεγάλο φίλτρο αστεριού με 16 πτυχώσεις καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και καθαρίζεται αποτελεσματικά από τον οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου. Μια μηχανική μονάδα με γρανάζια διαρκώς εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού ανεξάρτητα από τη δύναμη που εφαρμόζεται και, ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά πρακτική για τον χρήστη. Ομοίως, ο μηχανισμός εναπόθεσης του δοχείου 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα διευκολύνει επίσης τον χρήστη στη διαδικασία αδειάσματος. Το τηλεχειριστήριο στον προαιρετικό εξοπλισμό για τηνενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μηχανής από απόσταση έως και 30 μέτρα μακριά καταδεικνύει επίσης την ευκολία στη χρήση του IVS 100/55 M.