Ιδανικό για την αναρρόφηση στερεών υλικών, όπως μεγάλες ποσότητες υλικών κατεδάφισης και ατμοσφαιρικές εναποθέσεις (και με μακρύ εύκαμπτο σωλήνα): Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/75 Lp κατηγορίας super με ενσωματωμένη βάση για σακούλες απορριμμάτων Longopac. Αυτό το έξυπνο σύστημα απόρριψης επιτρέπει την απόρριψη των υλικών αναρρόφησης χωρίς να διασκορπίζεται σκόνη και χωρίς να είναι απαραίτητη ξεχωριστή δεξαμενή συλλογής. Με τριφασικό κινητήρα υψηλής απόδοσης (IE2) με ομαλή εκκίνηση λειτουργίας, η ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης διαθέτει πλευρικό φυσητήρα καναλιού 7,5 kW και μεγάλο φίλτρο αστεριού με πιστοποίηση M και είναι κατάλληλη για συνεχή χρήση. Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται με έναν οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου με βολική μονάδα με γρανάζια για στοχευμένη μετάδοση της ισχύος. Έτσι, το αποτέλεσμα καθαρισμού είναι πάντα καλό ενώ ο χρήστης ασκεί ελάχιστη δύναμη. Τα εξαρτήματαμπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή έτσι ώστε να μη χαθούν κατά τη μεταφορά. Ένα βέλτιστο τηλεχειριστήριο επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής από απόσταση (έως 30 m).