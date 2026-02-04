Βιομηχανική σκούπα IVS 100/75 Lp
Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/75 Lp, 7,5 kW, κατηγορίας super που διαθέτει το εναλλακτικό σύστημα απόρριψης Longopac. Κατάλληλη επίσης για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων βαρέων υλικών κατεδάφισης.
Ιδανικό για την αναρρόφηση στερεών υλικών, όπως μεγάλες ποσότητες υλικών κατεδάφισης και ατμοσφαιρικές εναποθέσεις (και με μακρύ εύκαμπτο σωλήνα): Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/75 Lp κατηγορίας super με ενσωματωμένη βάση για σακούλες απορριμμάτων Longopac. Αυτό το έξυπνο σύστημα απόρριψης επιτρέπει την απόρριψη των υλικών αναρρόφησης χωρίς να διασκορπίζεται σκόνη και χωρίς να είναι απαραίτητη ξεχωριστή δεξαμενή συλλογής. Με τριφασικό κινητήρα υψηλής απόδοσης (IE2) με ομαλή εκκίνηση λειτουργίας, η ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης διαθέτει πλευρικό φυσητήρα καναλιού 7,5 kW και μεγάλο φίλτρο αστεριού με πιστοποίηση M και είναι κατάλληλη για συνεχή χρήση. Ο καθαρισμός του φίλτρου γίνεται με έναν οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου με βολική μονάδα με γρανάζια για στοχευμένη μετάδοση της ισχύος. Έτσι, το αποτέλεσμα καθαρισμού είναι πάντα καλό ενώ ο χρήστης ασκεί ελάχιστη δύναμη. Τα εξαρτήματαμπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή έτσι ώστε να μη χαθούν κατά τη μεταφορά. Ένα βέλτιστο τηλεχειριστήριο επιτρέπει την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής από απόσταση (έως 30 m).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ασφαλές σύστημα απόρριψης LongopacΕπιτρέπει την απόρριψη χωρίς σκόνη και, συνεπώς, την υγιεινή εργασία. Για τη συλλογή και την ξεχωριστή απόρριψη μιας μεγάλης ποικιλίας υλικών που έχουν απορροφηθεί. Διατίθεται προαιρετικά σε μια πολύ βιώσιμη, βιοδιασπώμενη έκδοση.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΜε ισχύ 7,5 kW και ομαλή εκκίνηση για μεγάλες ποσότητες σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVSΕύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης. Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με μεγάλο φίλτρο αστεροειδούς σχήματος
- Κατάλληλο και για λιπαρές και κολλώδεις σκόνες χάρη στην ειδική επίστρωση.
- Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|7,5
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|173
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|173,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι