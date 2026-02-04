Βιομηχανική σκούπα IVS 100/75 M
Η πιο ισχυρή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης της σειράς στην κατηγορία Super με πιστοποίηση Μ: Το IVS 100/75 M με πλευρικό φυσητήρα καναλιού 7,5 kW για μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνη για την υγεία.
Το IVS 100/75 M είναι το κορυφαίο μοντέλο της σειράς βιομηχανικών σκουπών στην κατηγορία Super με πιστοποίηση Μ. Εξοπλισμένο με εξαιρετικά υψηλής απόδοσης εξαρτήματα, όπως ο πλευρικός φυσητήρας καναλιού 7,5 kW, η βιομηχανική σκούπα αφαιρεί με ασφάλεια μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνη για την υγεία. Με το μεγαλύτερο τριφασικό μοτέρ της κατηγορίας του, το οποίο λειτουργεί με υψηλή απόδοση (IE2) και διαθέτει λειτουργία ομαλή εκκίνησης, αποτρέπονται αποτελεσματικά οι αιχμές στην ισχύ κατά την εκκίνηση. Επιπλέον, το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για φορητή και στατική αδιάκοπη χρήση ενώ είναι εξοπλισμένο με ένα ανθεκτικό στη διάβρωση δοχείο 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο διαθέτει μηχανισμό εναπόθεσης με φίλτρο αστεριού 16 πτυχώσεων. Το σύστημα φίλτρου καθαρίζεται από έναν χειροκίνητο οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου. Μια ειδική μηχανική μονάδα με γρανάζια εξασφαλίζει στοχευμένη μετάδοση ισχύος και συνεπώς συγκρίσιμα αποτελέσματα καθαρισμού, ανά πάσα στιγμή και ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης. Εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετηθούν στο μηχάνημα για ασφαλή μεταφορά, ενώ το τηλεχειριστήριο στον προαιρετικό εξοπλισμό αποτελεί μια ιδιαίτερα πρακτική προσθήκη στη ευρεία γκάμα εξοπλισμού για το IVS 100/75 Μ.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατηγορία σκόνης MΠλήρως πιστοποιημένη συσκευή σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 60335-2-69 για την κατηγορία σκόνης M.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΜε ισχύ 7,5 kW και ομαλή εκκίνηση για μεγάλες ποσότητες σκόνης και στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Κατάλληλο για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες και/ή με πολλαπλά σημεία αναρρόφησης.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVSΕύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης. Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με μεγάλο φίλτρο αστεροειδούς σχήματος
- Κατάλληλο και για λιπαρές και κολλώδεις σκόνες χάρη στην ειδική επίστρωση.
- Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
- Οι μεγάλοι βιομηχανικοί κύλινδροι εξασφαλίζουν μέγιστη κινητικότητα ακόμα και σε ανομοιόμορφο δάπεδο υπό βαρύ φορτίο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|290 / 29
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|7,5
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|73
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|165
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|165,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι