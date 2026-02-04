Το IVS 100/75 M είναι το κορυφαίο μοντέλο της σειράς βιομηχανικών σκουπών στην κατηγορία Super με πιστοποίηση Μ. Εξοπλισμένο με εξαιρετικά υψηλής απόδοσης εξαρτήματα, όπως ο πλευρικός φυσητήρας καναλιού 7,5 kW, η βιομηχανική σκούπα αφαιρεί με ασφάλεια μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης που είναι επικίνδυνη για την υγεία. Με το μεγαλύτερο τριφασικό μοτέρ της κατηγορίας του, το οποίο λειτουργεί με υψηλή απόδοση (IE2) και διαθέτει λειτουργία ομαλή εκκίνησης, αποτρέπονται αποτελεσματικά οι αιχμές στην ισχύ κατά την εκκίνηση. Επιπλέον, το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί για φορητή και στατική αδιάκοπη χρήση ενώ είναι εξοπλισμένο με ένα ανθεκτικό στη διάβρωση δοχείο 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο διαθέτει μηχανισμό εναπόθεσης με φίλτρο αστεριού 16 πτυχώσεων. Το σύστημα φίλτρου καθαρίζεται από έναν χειροκίνητο οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου. Μια ειδική μηχανική μονάδα με γρανάζια εξασφαλίζει στοχευμένη μετάδοση ισχύος και συνεπώς συγκρίσιμα αποτελέσματα καθαρισμού, ανά πάσα στιγμή και ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης. Εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετηθούν στο μηχάνημα για ασφαλή μεταφορά, ενώ το τηλεχειριστήριο στον προαιρετικό εξοπλισμό αποτελεί μια ιδιαίτερα πρακτική προσθήκη στη ευρεία γκάμα εξοπλισμού για το IVS 100/75 Μ.