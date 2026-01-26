FloorPro Spray Cleaner RM 748, 10l

Αντιολισθητικό γαλάκτωμα ψεκασμού με βάση το κερί για όλες τις επιστρωμένες σκληρές επιφάνειες. Επιδιορθώνει και φρεσκάρει επιστρωμένα δάπεδα. Αφαιρεί τα σημάδια από τακούνια και πατημασιές, ενώ εφαρμόζει αντιολισθητικό φινίρισμα.