FloorPro Spray Cleaner RM 748, 10l
Αντιολισθητικό γαλάκτωμα ψεκασμού με βάση το κερί για όλες τις επιστρωμένες σκληρές επιφάνειες. Επιδιορθώνει και φρεσκάρει επιστρωμένα δάπεδα. Αφαιρεί τα σημάδια από τακούνια και πατημασιές, ενώ εφαρμόζει αντιολισθητικό φινίρισμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|10
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|1
|pH
|8,5
|Βάρος (kg)
|10
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Πεδία εφαρμογής
- Επίστρωση δαπέδου