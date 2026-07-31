Le due coperture in microfibra di prima qualità incluse nel set rendono l'ugello manuale ancora più efficace nell'allentare e raccogliere sporco e grasso. Ideale per lo sporco particolarmente pesante e ostinato in bagno e in cucina. Grazie al cordoncino elastico integrato, è facile applicare e rimuovere il coperchio dalla bocchetta manuale. Il cordino assicura inoltre che il coperchio sia tenuto saldamente sulla bocchetta manuale durante la pulizia.