Bocchetta manuale

Set contenente due coperture per l'ugello manuale. Le coperture sono realizzate in microfibra di prima qualità - per sciogliere e raccogliere ancora più sporco.

Le due coperture in microfibra di prima qualità incluse nel set rendono l'ugello manuale ancora più efficace nell'allentare e raccogliere sporco e grasso. Ideale per lo sporco particolarmente pesante e ostinato in bagno e in cucina. Grazie al cordoncino elastico integrato, è facile applicare e rimuovere il coperchio dalla bocchetta manuale. Il cordino assicura inoltre che il coperchio sia tenuto saldamente sulla bocchetta manuale durante la pulizia.

Caratteristiche e vantaggi
Microfibra premium
  • Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
  • Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Coprire con cordino elastico
  • Coperture facili da attaccare e rimuovere.
  • Nessun scivolamento delle coperture durante la pulizia.
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 205 x 90 x 10
Aree di applicazione
  • Box doccia / vasca
  • Piani cottura
  • Cappe di aspirazione
  • Frigorifero (interno / esterno)
  • Interni di armadi, cassetti
  • acciaio inossidabile