Bocchetta manuale
Set contenente due coperture per l'ugello manuale. Le coperture sono realizzate in microfibra di prima qualità - per sciogliere e raccogliere ancora più sporco.
Le due coperture in microfibra di prima qualità incluse nel set rendono l'ugello manuale ancora più efficace nell'allentare e raccogliere sporco e grasso. Ideale per lo sporco particolarmente pesante e ostinato in bagno e in cucina. Grazie al cordoncino elastico integrato, è facile applicare e rimuovere il coperchio dalla bocchetta manuale. Il cordino assicura inoltre che il coperchio sia tenuto saldamente sulla bocchetta manuale durante la pulizia.
Caratteristiche e vantaggi
Microfibra premium
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Coprire con cordino elastico
- Coperture facili da attaccare e rimuovere.
- Nessun scivolamento delle coperture durante la pulizia.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|205 x 90 x 10
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Box doccia / vasca
- Piani cottura
- Cappe di aspirazione
- Frigorifero (interno / esterno)
- Interni di armadi, cassetti
- acciaio inossidabile