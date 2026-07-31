Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori
Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.
Per un'aspirazione confortevole, soprattutto in presenza di polveri sottili: curva in plastica DN 35 elettricamente conduttiva, molto ergonomica per aspiraliquidi e aspiraliquidi. La curva è adatta per l'uso con tubi di aspirazione con attacco Clip 2.0, generalmente compatibili con aspiratori prodotti dal 2017 in poi. L'estremità dell'accessorio dispone anche di un collegamento a cono, che può essere utilizzato per collegare il tubo di aspirazione o gli ugelli di aspirazione.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Materiale
|Plastica
|Versione
|Elettricamente conduttivo
|Collegamento all'estremità accessoria
|Cono
|Collegamento al tubo di aspirazione¹⁾
|Clip 2.0
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|295 x 85 x 45