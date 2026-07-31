Curva, NT, DN 35, plastica, elettricamente conduttivo, clip 2.0 all'estremità del tubo, cono all'estremità degli accessori

Curva in plastica elettricamente conduttiva ed ergonomica nella misura DN 35 per aspiraliquidi e aspiraliquidi. Dotato di una connessione a clip 2.0 all'estremità del tubo e di una connessione a cono all'estremità dell'accessorio.

Per un'aspirazione confortevole, soprattutto in presenza di polveri sottili: curva in plastica DN 35 elettricamente conduttiva, molto ergonomica per aspiraliquidi e aspiraliquidi. La curva è adatta per l'uso con tubi di aspirazione con attacco Clip 2.0, generalmente compatibili con aspiratori prodotti dal 2017 in poi. L'estremità dell'accessorio dispone anche di un collegamento a cono, che può essere utilizzato per collegare il tubo di aspirazione o gli ugelli di aspirazione.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Materiale Plastica
Versione Elettricamente conduttivo
Collegamento all'estremità accessoria Cono
Collegamento al tubo di aspirazione¹⁾ Clip 2.0
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,1
Dimensioni (L × P × A) (mm) 295 x 85 x 45
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