Filtro plissettato Renovation
Speciale filtro piatto plissettato per una potenza di aspirazione di lunga durata durante l'aspirazione di polveri sottili. Adatto a tutti i bidoni aspiratutto Kärcher.
Il filtro piatto plissettato Renovation KFI 4440 è ideale per aspirare sporco fine e grossolano e liquidi. È perfetto anche per aspirare le polveri sottili generate durante i lavori di ristrutturazione e quando si lavora con utensili elettrici. Il materiale in poliestere rende il filtro resistente all'umidità. Inoltre, un rivestimento antiaderente impedisce efficacemente l'intasamento del filtro e garantisce una potenza di aspirazione duratura e un filtraggio ottimale della polvere durante l'uso. Inserito in una scatola filtro brevettata, il filtro a pieghe piatte può essere sostituito in modo particolarmente comodo e veloce, senza alcun contatto con lo sporco: basta aprire la scatola filtro, cambiare il filtro, chiudere la scatola filtro e il gioco è fatto. Sviluppato su misura per gli aspirapolvere Kärcher Home & Garden WD 4-6, KWD 4-6 e MV 4-6, sia a umido che a secco.
Caratteristiche e vantaggi
Materiale del filtro in poliestere con rivestimento antiaderente
- Per una potenza di aspirazione duratura e un filtraggio ottimale della polvere durante l'uso.
- Per un lavoro ininterrotto.
- Resistente all'umidità e di lunga durata.
Tecnologia brevettata per la rimozione dei filtri
- Aspirazione di liquidi e solidi senza dover cambiare il filtro
- La sostituzione del filtro piatto pieghettato avviene in pochi secondi, ripiegando la scatola del filtro, senza contatto con lo sporco.
Adatto agli aspiratori a umido e a secco Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|163 x 104 x 50
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Sporco fine
- Sporco grossolano
- Liquidi
- Workshop
- Ristrutturazione