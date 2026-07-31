Il filtro piatto plissettato Renovation KFI 4440 è ideale per aspirare sporco fine e grossolano e liquidi. È perfetto anche per aspirare le polveri sottili generate durante i lavori di ristrutturazione e quando si lavora con utensili elettrici. Il materiale in poliestere rende il filtro resistente all'umidità. Inoltre, un rivestimento antiaderente impedisce efficacemente l'intasamento del filtro e garantisce una potenza di aspirazione duratura e un filtraggio ottimale della polvere durante l'uso. Inserito in una scatola filtro brevettata, il filtro a pieghe piatte può essere sostituito in modo particolarmente comodo e veloce, senza alcun contatto con lo sporco: basta aprire la scatola filtro, cambiare il filtro, chiudere la scatola filtro e il gioco è fatto. Sviluppato su misura per gli aspirapolvere Kärcher Home & Garden WD 4-6, KWD 4-6 e MV 4-6, sia a umido che a secco.